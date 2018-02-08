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Bir dönemin ünlü haber spikerlerinden biriydi. Sonra hayatının aşkıyla karşılaştı, evlenmeye karar verdi. Ama yapması gereken bir şey vardı: Eşi yurtdışında yaşıyordu ve o da onunla birlikte gitmek zorundaydı. Son yayınında gözyaşlarıyla seyircilerine veda etti. Şimdi ise Türkiye'den uzak ülkelerde hayatını sürdürüyor.