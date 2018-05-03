Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen firari eski hakimler Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

AA'nın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Denizli eski hakimlerinden Mustafa Sarıgedik ve eşi Yasemin Sarıgedik, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıgedik çifti, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.

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