Eski İstihbarat Müdürü’nden ‘kumpas’ iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hacettepe Teknokent’te yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmasında gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, savcılık ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Adana Polis Okulu’nda görev yaptığını belirten Ulusoy, şunları söyledi:

YANIMA GELDİ: (N. firması sahibi Muhammet Tolga Erpolat ile ne zaman, ne şekilde tanıştınız?) Bu şahıs, rakiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı olduğuna dair algı oluşturulduğu, Ankara Emniyeti tarafından kendi şirketine operasyon düzenleyerek mallarına el konulacağı kaygısıyla yanıma geldi. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli olarak böyle bir kumpas kuramayacağımızı söyledim. Şahıs daha sonra bazı Ankara cumhuriyet savcıları, İstihbarat Daire Başkanı ve meslektaşlarım vasıtasıyla yine yanıma gelerek, aynı kaygıları dile getirdi... Amirim pozisyonunda olan isimlerin veya meslektaşlarımın referans olması nedeniyle bu şahısla görüştüm, telefonla da görüşmüş olabilirim.

İDDİALAR ASILSIZ: (N. firması yöneticileri hakkında hazırlanan istihbarat raporunda, FETÖ’cü olmadığına dair değişiklik yaptığı iddiası) Bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Hakkımda bu konuda yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi... Aleyhimde beyanı bulunan 2 kişiden biri olan Komiser Mehmet A., Adil Öksüz’ün firar etmesine ilişkin davanın sanığıdır. Daha önce aynı konuda gelen ihbara ilişkin formu da bu kişiler hazırlamış ve yalnızca şahısların adres bilgilerini göndermişlerdir... Bir tek evrak üzerinden adli ve idari makamlara yanlış bilgi verildiğini düşünmekteydim.

DİĞER ORTAK YALÇINDAĞ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, N. firmasının bir diğer ortağının işadamı Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ olduğu belirtildi. Ulusoy, resmi belgede sahtecilik ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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