Eski Kasımpaşalı Andre Castro gole sevinmedi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasının açılışış maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. İki takım Süper Lig'de 53 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelirken Göztepe'de Andre Castro ve Oscar Scarione, eski takımlarına karşı ilk kez forma giydi.

Daha önce 4 sezon Kasımpaşa forması giyen andre Castro ile 3 sezon Lacivert-Beyazlı kulüpte oynayan Oscar Scarione, Göztepe'nin tek golünün hazırlayıcısıydı. Andre Castro, attığı golden sonra sevinmedi.

Portekizli oyuncu, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Kasımpaşa’ya saygım çok fazla. Bana bu güzel ülkenin kapılarını açan kulüp. Kasımpaşa’nın yeri benim için çok özel. Saygımdan dolayı gole sevinmedim” ifadelerini kullandı.

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