HT Magazin'de yer alan habere göre, Ferit Karahan ile Gülistan Acet’in senaryosunu yazıp yönettiği, Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Nursel Köse, Meltem Yılmazkaya ve Derya Karadaş gibi isimlerden oluşan zengin bir oyuncu kadrosu bulunan ‘Eski Köye Yeni Âdet’ filminin fragmanı yayınlandı.

KAHKAHA DOLU BİR KÖY HİKÂYESİ

İlk görüntüleriyle beğeni toplayan film, 90’lı yıllarda bir köyde doğum kontrolü için kadınlara spiral takılmasının ardından kadınlar ve erkekler arasında yaşanan birbirinden komik olayları konu alıyor.

Seyirciye bol kahkaha vaat eden film, 20 Temmuz’da vizyona girecek.