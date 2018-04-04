HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bir döneme damga vuran mankenler arasında yer alan Nur Gümüşdoğrayan, yolun başında olan meslektaşlarıyla ilgili yorum yaptı.



4 yıl önce işadamı Sarp İbrahimoğlu ile evlenen ve iki çocuk annesi olan ünlü manken önceki gün, çocuklarıyla birlikte Bebek sahilindeydi.

Muhabirlerin, “Yeni mankenleri nasıl buluyorsunuz?” sorusunu “Bizim dönemimizde modellik çok keyifliydi, güzel paralar kazandık. Haftanın dört günü yurtdışında olurduk. Şimdi defile filan pek yok. O yüzden de Türkiye güzeli seçilen kızlarımızın birçoğu dizilerde boy gösteriyor” diye cevapladı.

Yirmi iki aylık kızı ve üç aylık bir oğlu olan çiçeği burnunda anne, “Çok mutlu bir evliliğim var. Eşimle ve çocuklarımla çok mutluyum” dedi.