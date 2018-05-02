Gaziantep'te eski milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.



Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde eski milli bilek güreşçisi 52 yaşındaki Bayram Yeşilyaprak ile Kerim K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Yeşilyaprak, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra kaçan Kerim K., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.



Yeşilyaprak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Bu arada sorgusunda cinayeti itiraf eden Kerim K.'nın, Bayram Yeşilyaprak'ın kendisini sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

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