Zamanında milyoner olarak tanınan David Glasheen, parasının büyük bir bölümünü kaybettikten sonra ıssız bir adaya taşınmaya karar verdi.

Ada hayatının huzurlu olduğunu söyleyen Glasheen, 20 yıldır Restoration Adası'nda yaşıyor. Fotoğrafçı Brian Cassey, David Glasheen'in hayatını fotoğrafladı.

Ada hayatını tercih eden Glasheen, en zor şeyin yalnızlık olduğunu dile getiriyor. Bu durumu fotoğraflardaki cansız manken ile anlatıyor.

Kendi yetiştirdiği mahsuller ile geçimini sürdüren David Glasheen, zaman zaman yalnızlığına çare bulmak için güneş enerjisiyle internete bağlandığını ve arkadaşlık sitelerine girdiğini söylüyor.

Fakat kendisiyle birlikte bu ıssız adada yaşamayı kabul edecek birini bulamadı.

David Glasheen'in adadaki tek can yoldaşı ise sadık köpeği Quasi.

Her şeye rağmen adada geçirdiği hayatın daha huzurlu olduğunu söyleyen David Glasheen, yaşamına burada devam etmeye kararlı.

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