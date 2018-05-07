Irak güvenlik güçlerinin Musul’u DEAŞ’tan kurtarmak için yaptığı harekât, geçen ağustosta sona erdi. Ancak savaşın izleri henüz silinmedi. Musul kenti, bir yandan yaşamı normale döndürmeye çalışırken öte yandan da enkaz kaldırmaya ve savaşta ölenlerin cesetlerini toplamaya çalışıyor. ABD’nin New York Times Gazetesi’nin haberine göre, ekipler özellikle DEAŞ’ın çatışmaların son gününe kadar savunduğu eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı.

Büyük bölümünün DEAŞ teröristlerine ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimlik tespiti de kimsenin bu kişilere sahip çıkmamasından ötürü güçlükle ilerliyor. Zamanla çürüyen cesetlerin kimlik çalışması bu yüzden DNA testleri sayesinde yürütülebilecek. Ekipler, cesetlerden örnekler alıyor ve fotoğraflarını çekiyor. Musul Belediyesi, çatışma alanlarından toplanan moloz ve çöpler için de yer arıyor. Çünkü çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riski bulunuyor.

IRAK SURİYE’DE DEAŞ’I VURDU

Irak savaş uçaklarının, Suriye’de DEAŞ’a ait mevzileri bombaladığı bildirildi. Irak F-16’ları, Suriye’deki El-Dişişe bölgesinde DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere saldırılar düzenledi. Irak savaş uçakları, geçen hafta da Suriye’deki DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER