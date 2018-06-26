Eski NATO Genel Sekreteri'nin ABD vizesi iptal edildi!

NATO eski genel sekreteri Javier Solana'nın ABD'ye girişte kullandığı vize muafiyeti iptal edildi. Solana'nın daha önce İran'a yaptığı seyahatler nedeniyle vize muafiyetinin iptal edildiği bildirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın da mimarlarından biri olan Solana, Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapmak için ABD'ye seyahat etmek istedi. Ancak eski NATO Genel Sekreteri olan Solana, vize muafiyet belgesi için başvuru yaptığında ABD'ye giremeyeceğini öğrendi.

ABD'de uygulanan sisteme göre, 1 Mart 2011'den sonra kara listedeki 7 ülkeyi (Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen) ziyaret edenler vize muafiyeti hakkını kaybediyor ve vize başvurusu yapmak zorunda kalıyor.

Konuyu İspanyol basınına değerlendiren Solana, "Bunu iyi olduğunu düşünmüyorum çünkü bazı kişiler bu karmaşık ülkelerde yapılan pazarlıkları canlı tutmak için bu ülkelere seyahat ediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Solana, 2013'te Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yemin törenine davet edildiğini belirtti ve "Oraya pazarlıklara katılan herkesi temsilen gittim. Bunu düzeltmek için neler yapabileceğime bakacağım. Bu bir bilgisayar - ve algoritma- ve eğer daha önce İran'da bulunduysanız, otomatik olarak sizi sistemin dışına atıyor. Vize muafiyetinizi kaybediyorsunuz ve bu nedenle ABD'yi ziyaret edemiyorsunuz" ifadeleri kullandı.