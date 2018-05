TMZ'ye konuşan Rodman, Haziran 2017'de Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyarette, Trump'ın 1987 tarihli 'The Art of the Deal' (Anlaşma Sanatı) isimli kitabını Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a hediye ettiğini söyledi. "Doğum günü için gittiğimde kendisine Donald Trump'ın kitaplarını verdim, Trump ve Amerikalılarla ilgili şeyler verdim. Bence o zaman Trump'ın kim olduğunun farkında değildi, ta ki kitabı okuyuncaya kadar... Tümüyle kendime mal etmek, kendime yontmak, 'tüm bunları ben yaptım' demek istemiyorum, niyetim bu değil." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Trump'ın eski dostu olduğunu söyleyen Rodman, Trump'ın 'Celebrity Apprentice' (Çırak) programında yarışmış ve seçim kampanyasını desteklemiş, Kuzey Kore ile olası barışa katkıda bulunacağına inandığı Trump'ı, ABD başkanlık seçimlerine aday bile olmadan önce iknaya çalışmış.

Trump ise 2014 yılında Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak, bugün Kuzey Kore ile gelinen noktayla tamamen ters düşmüştü. "Çılgın Dennis Rodman, kendisiyle birlikte Kuzey Kore'ye gitmek istediğimi söylüyor. Böyle bir şeyi hiç konuşmadım, hiç ilgilenmiyorum, dünyada gitmek isteyebileceğim son yer." ifadeleri kullanmıştı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2014

