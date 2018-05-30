Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. YSK tarafından belirlenen ve adres kayıt sistemindeki yerleşim adresine göre her yıl düzenlenen bilgiler toplamı ile seçmenin kütüğü belirlenir. Oy kullanmak için seçmen kütüğüne göre Nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdı ile seçim günü sandık başına gidilir. Sandık başında bölge listesinde adı geçenler kimlik kontrolünden geçtikten ve seçmen listesini imzaladıktan sonra oy kullanabilirler. Oy kullanırlen kullanacağınız kimliğin yeni çipli kimlik olması ya da eski kimlik olması arasında bir fark yoktur. Hatta konu ile alakalı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden de açıklama gelmiştir. Peki seçmen kağıdı ne zaman gelir? Nüfus Müdürlüğünün 10 yıldan eski nüfus cüzdanları için yaptığı açıklama nedir?

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?

YSK'nın açıklamasına göre;

"Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler."

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ESKİ KİMLİK AÇIKLAMASI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları doğrultusunda; "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur."

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İÇİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/haber/milletvekili-genel-secimi-gecici-aday-listesi/77690

CUMHURBAŞKANLIĞI KESİN ADAY LİSTESİ: http://www.ysk.gov.tr/tr/24-haziran-2018-secimleri/77536

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Halkların Demokratik Partisi,

7. Hür Dava Partisi

8. İyi Parti,

9. Milliyetçi Hareket Partisi,

10. Saadet Partisi,

11. Vatan Partisi