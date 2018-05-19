Fenerbahçe Doğuş’un eski yıldızları, Sarı-Lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, ABD’li pivot Ekpe Udoh ile yine kariyerine NBA’de devam etme kararı alan Sırp forvet Bogdan Bogdanovic, Sarı-Lacivertli takıma destek verdiler. Udoh ve Bogdanovic’in yanı sıra Pero Antic ile Nemanja Bjelica da takımın kaldığı otelede giderek moral verdiler.

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