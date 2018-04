Rusya devlet televizyonda, Yulina Skripal'in, kuzeni Viktoria Skripal'e telefonda; "Her şey yolunda, her şey stabil, herkes daha iyiye doğru gidiyor" dediği belirtildi. Babası sorulduğunda ise, "Her şey yolunda, babam dinleniyor, uyuyor, herkesin sağlık durumu iyi" dediğine değinildi ve ne babasının ne de kendinin sağlık problemlerinin aynı olmadığı ifade edildi.

Ayrıca Yulina'nın yakında hastaneden taburcu edilmesini umduğunu söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta da, İngiltere'nin Salisbury kentinde askeri sinir gazı ile zehirlendiği açıklanan eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama gelmiş, Yulia Skripal'in tedaviye olumlu yanıt verdiği ve durumunun iyiye gittiği açıklanırken, Sergei Skripal'in durumunun sabit olduğu ve ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere yönetimi, olaydan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmuş ve İngiltere'nin dahil olduğu birçok AB üyesi ülke ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER