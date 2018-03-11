Eski Rus ajanının zehirlenmesinde yeni gelişme!

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasalın kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, Skripal ile kızı Yulia’nın Salisbury kentinde bir alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarının ardından yapılan incelemede olay yerine yakın "Zizzi" adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Rus ajan ve Skripal ile kızı Yulia’nın alışveriş merkezi önünde bilinçlerini yitirmiş olarak bulunmalarından yaklaşık iki saat önce bu restoranda yemek yedikleri ifade edildi.

Haberde restoranda incelemelerin sürdüğü, Rus ajan Skripal ve kızıyla aynı saatlerde restoranda yemek yiyen kişilerin ise herhangi bir sağlık probleminin olmadığı kaydedildi.

İngiliz polisi, daha önce soruşturma kapsamında Salisbury'de 250 terörle mücadele polisinin yanı sıra 180 İngiliz askerinin görevlendirildiği açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hafta içinde yaptığı açıklamada, Skripal olayında Rusya’nın sorumluluğunun tespit edilmesi halinde "güçlü karşılık" vereceklerini söylemişti.

İngiliz polisi baba ve kızın bir alışveriş merkezi önünde bilinçsiz şekilde bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı, devamında da Skripal’in evini, arabasını ve taşındığı ambulansı güvenlik kordonuna almıştı.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

ESKİ RUS AJANI LITVINENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

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