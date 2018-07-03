Yargıtay sık sık eski sevgilisini anlatıp, “Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım” diyen kadına boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Çiftin birbirlerine karşılıklı açtıkları boşanma davasında, yerel mahkeme kadını haklı gördü. Temyize giden dava dosyasında Bölge İdare Mahkemesi de erkeğin kusurlu olduğunu belirterek davalı-davacı erkeğin boşanma davasının reddine, davacı-davalı kadının davasının kabulüne karar verdi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise kadının sürekli eski sevgilisini anlatıp “Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım” demesinin de aile birliğini temelden sarstığını, bunun için boşanma sebebi sayılıp temyize giden davanın bozulması ve erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Kararda, “Erkeğin mahkemece kabul edilen kusurları yanında kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik sabittir. Olayların akışı karşısında erkek dava açmakta haklıdır. O halde erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır” denildi.