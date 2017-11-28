Eski Suudi Arabistan kralının oğlu Fransa’ya sığındı!

Veliaht Muhammed bin Selman’ın prensleri ve iş adamlarını tutuklama hareketini başlattığı zaman Abdulaziz bin Abdullah’ın Fransa’ya tedaviye gitmek için Veliaht prensten özel izin aldığı belirtildi.

Fransa’da bulunan Abdulaziz bin Abdullah’ın Fransa’dan sığınma istediği, Fransa’nın da bu isteği kabul ettiği kaydedildi.

Eski Dışişleri Bakanı Suud El Faysal’ın ölmesi üzerine Dışişleri Bakanı olarak atanmayı bekleyen Abdulaziz’in kendi yerine Adil el Cübeyr’in Dışişleri Bakanı olarak atanmasını protesto ederek bakan yardımcılığından istifa etti belirtildi.

Babasının krallığı sırasında Dışişleri Bakan yardımcısı olan Prens Abdulaziz’in 2011 yılında Suudi Arabistan’ın dış politikasında önemli rol oynadığı kaydedildi.



