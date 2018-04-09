Malatya'daki Kalkışma Davası'nın 10. duruşmasında esas hakkında savunmasını yapan dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 15 Temmuz gecesi 2. Ordu'da yaşananlara ilişkin "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama benden yaş ve rütbece büyük olan ordu komutanı, kurmay başkanı gibi ben de onlar gibi bekledim. Ordu komutanı ve kurmay başkanının bana verdiği emirleri yerine getirdim" dedi.
"DARBE PLANLASAM İZİN TALEBİM OLMAZDI"
Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS üzerinden esas hakkında savunmasını yapan Sevgili, 15 Temmuz'da izne ayrılmayı planladığını ancak kurmay başkanının da izin ayrılacak olması nedeniyle gidemediğini belirerek, "Darbe planlayan bir kişi izin peşinde koşar mı? İzne gitmek için son ana kadar çaba sarf ettim. Darbe planım olsa izin talebim olmazdı" dedi.
Hayatında ilk defa "darbe mesaj emri" gördüğünü ifade eden Sevgili, savunmasını şöyle sürdürdü: "Bu konuda tecrübem yoktur. Evrakın bana getirilmesi durumunda hangi yola gidileceğini de bilemezdim. Ordu komutanına ulaştırılma yolunu seçtim. Ordu komutanının konutuna giderek gelen mesaj emrini verdim. Ordu komutanı yolda sürekli Genelkurmay ve sıralı komutanlıklara ulaşmaya çalıştı. Daha sonra ordu karargâhına geçtik. Ordu komutanı burada bir taraftan Ankara'ya ulaşmaya bir taraftan da as birlikleriyle konuşarak, ‘kimsenin yerinden ayrılmaması, emir verilmeden hareket edilmemesi' talimatını veriyordu."
Sevgili, 03.20'de ordu komutanının emriyle dışarı çıktığını anlatarak, "Ordu komutanının emriyle Kemal Keskin'in yanına gittim ve ‘zorluk çıkarmaması' emrini ilettim. Bu sırada Kemal yüzbaşı telefonda birisiyle hararetli bir şekilde görüşüyordu. 'Kesinlikle buradan ayrılmayacağım, polisin ordu karargâhına girmesi ne demek, ordu komutanı içeride, burası bizim namusumuz' dedi" ifadesinde bulundu.
HUDUTİ, VALİ TOPRAK'A ATEŞ SESLERİNİ DİNLETİP 'BUNLAR NE' DİYE ÇIKIŞMIŞ
Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile o dönemde Malatya Valisi olarak görev yapan Mustafa Toprak arasındaki telefon konuşmasına da şahit olduğunu ifade ederek, "Ordu komutanı ateşin kesilmesi için valiyi aradı. Vali de ateş edilmediğini söyledi ancak ordu komutanı telefondan valiye sesleri dinletip 'bunlar ne' deyip, çıkıştı" diye konuştu.
Ordu komutanı ve kurmay başkanının kendisine verdiği emirleri yerine getirdiğini anlatan Sevgili, şunları söyledi: "Kimseyi suçlamak istemiyorum ama benden yaş ve rütbece büyük olan ordu komutanı, kurmay başkanı gibi ben de onlar gibi bekledim. Ordu komutanı ve kurmay başkanının bana verdiği emirleri yerine getirdim. Darbe emrini tasvip etmedim. Elime silah alıp, kimseye doğrultmadım, ateş etmedim, ateş emri vermedim. Yayınlanan mesajda ismimin yer alması bilgim dahilinde değildir. O listeye ismimin ne maksatla sokulduğunu bilmiyorum. Sıkıyönetim listesindeki görevimi kabul etmiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.