Eski Türkiye güzeli Manolya Onur son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer embolisi tanısı olan ve geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanan eski Türkiye güzeli Manolya Onur'un önceki akşam tedavi gördüğü hastane beyin ölümü gerçekleşmişti. Onur'un son halife Abdulmecid'in torunu Haydarbad Nizami Mukarram Bereket Jah'dan olma kızı Prenses Nilüfer Jah, annesinin öldüğünü sosyal medyadan duyurmuştu.



İHA’nın haberine göre, manken Onur için bugün, Beşiktaş Bebek Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı.



Namaza, Onur'un kızı Nilüfer Jah'ın yanı sıra, erkek arkadaşı Can Bozok, sanatçı Oya Başar, cemiyetin tanıdığı çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.



Cenaze namazı öncesi duygularını aktaran Oya Başar gözyaşlarıyla uğurladığı arkadaşı için, "Mekanı cennet olsun. Çok zamansız gitti, bizi çok üzdü. En son 1 ay önce görüştük. Çok iyi bir insandı. Çok şeker bir insandı" dedi.



Sevgiliye duygusal veda



Cenazeye katılan Can Bozok ise duygusal anlar yaşadı. Onur'un kızı ile yakından ilgilenen Bozok, teselli ve başsağlığında bulundu.



Duygularını aktaran Bozok, "Dünya çok iyi bir ruhunu kaybetti. Çok üzgünüz. Ben hayat arkadaşımı, dostumu, sırdaşımı kaybettim. Nilüfer'in de her şeyiydi. Hayatımızın o kadar içindeydi ki çok üzgünüz. Tarifi yok bu duyguların. Güçlü olmamızı isterdi" diye konuştu.





Okunan duaların ve cenaze namazının ardından Onur'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Manolya Onur