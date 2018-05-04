Eski Ülkü Ocakları Başkanı İYİ Parti'den vekil adayı

İYİ Parti kurucularından Hakan Ünser’in İYİ Parti Kırşehir Milletvekili adayı olması netleşti.

İYİ Parti’nin kurucularından olan Ünser, halen Genel Başkan Danışmanlığı ve Genel Muhasip

Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

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