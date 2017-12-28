Eski profesyonel futbolcu George Weah, Liberya başkanlık seçimlerinde % 61.5 oy alarak Liberya'nın yeni başkanı oldu. Liberya seçim komisyonu, % 98.1'i sayılan oyların, % 61.5'ini Weah'ın aldığını açıkladı. Weah'ın rakibi olan Başkan Yardımcısı Joseph Boakai ise oyların %38.5'ini aldı.

George Weah, Ocak 2018'de Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf'ın yerine devlet başkanlığı görevini devralacak.

Weah daha önce 2005 yılında yapılan Liberya Devlet Başkanlığı seçimlerie, kuruculuğunu üstlendiği Demokratik Değişim Kongresi'yle katılmıştı fakat kazanamamıştı.

51 yaşındaki Weah, çocukluğunu Liberya'da yoksulluk içinde geçirdi. Büyükannesi tarafından başkent Monrovia'nın en kötü gecekondu mahallelerinden birisinde büyüdü. 1990'lı yıllarda başladığı futbol kariyeri, hayatının dönüm noktası oldu. Monaco'ya transfer omadan önce Afrika'da birçok futbol takımında oynadı. Weah profesyonel futbol hayatına daha sonra Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City kluplerinde devam etti.

George Weah hem FIFA Dünya Futbolcusu ödülünü hem de Ballon d'Or'ı kazanan ilk ve tek Afrikalı oyuncudur.

George Weah

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