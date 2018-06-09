Eskilsminne - Lunds BK maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Eskilsminne, 10 Haziran 2018 Pazar günü Lunds BK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Eskilsminne 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Lunds BK 14 puanda ve 8. sırada. Eskilsminne son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lunds BK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 276. İddaa'da Eskilsminne kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Lunds BK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Eskilsminne son haftadaki Landskrona müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Lunds BK ise Qviding maçında 2-2 berabere kaldı.

Eskilsminne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Eskilsminne, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Lunds BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lunds BK, 3 gol atarken 3 gol yedi.