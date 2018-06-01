Eskilsminne - Tvaaker sahaya çıkıyor

İsveç 1.Lig Güney maçında Eskilsminne ile Tvaaker, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:00. Eskilsminne 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Tvaaker 19 puanda ve 3. sırada. Eskilsminne son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tvaaker, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 206 kodlu maçı oynayanlar; Eskilsminne galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.40, Tvaaker galibiyet oranı 2.30.

Eskilsminne son haftadaki Tvaaker müsabasında 1-2 yenildi.

Tvaaker, Eskilsminne karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Eskilsminne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Eskilsminne, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Tvaaker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tvaaker, 8 gol atarken 3 gol yedi.