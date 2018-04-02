HT Magazin'de yer alan habere göre, hemen her gün spor yapan ve beslenmesine büyük özen gösteren Deniz Akkaya’nın genç meslektaşlarına taş çıkaran fit haliyle ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Deniz Akkaya, bir dönemin podyuma en çok çıkan ismiydi. Kariyerini televizyoncu olarak sürdüren ünlü model, en son 2003’te

bir bikini markasının yüzü olmuştu.



