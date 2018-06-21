AK Partini'nin Eskişehir milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Eskişehir AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Eskişehir AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

2018 AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 NABİ AVCI YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 HARUN KARACAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 EMİNE NUR GÜNAY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 4 MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 5 AHMET NAMIK AKDOĞAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 NURETTİN KABA YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 7 SERHAT TUNÇ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.