İHA'nın haberine göre, kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu Sivrihisar çıkışında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında köylüler tarafından yakılıp bırakılan anızlar şiddetli rüzgar nedeniyle alev aldı. Anız yangınından yükselen dumanlar Eskişehir-Ankara karayolu üzerini kapladı. Ankara istikametine doğru seyreden bir sürücü önünü göremeyince durup dumanın dağılmasını bekledi. Bu sırada aynı yöne seyreden 3 araç bu otomobile arkadan çarptı.
Ardından kaza yapan bu otomobillere 1 yolcu otobüsü, 2 tır ve 4 ayrı otomobil daha çarptı. Bu kazanın olduğu sırada karşı şeritte meydana gelen kazada da 4 otomobil birbirine girdi. Savaş alanını andıran görüntülerin yaşandığı olay yerinde adeta can pazarı kuruldu. Otomobiller ve 2 kamyon içerisine sıkışan sürücüler uzun süre kurtarılmayı beklerken yolcu otobüsünde yaralanan 20 yolcuya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye. UMKE ve AFAD ekibi gönderildi. Kamyonların içerisinde sıkışan 2 sürücü kabinlerin itfaiye ekipleri tarafından kesilmesiyle birlikte dışarıya çıkarıldı. 34 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir merkez ve yakın ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Bir yandan sıkışan sürücüleri dışarıya çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri bir yandan da devam eden anız yangınına müdahale edip alevleri söndürdü. Yaralıların kimlik bilgilerini almaya çalışan polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Eskişehir Ankara Karayolu Sivrihisar çıkışında köylüler tarafından yol kenarında yakılan anız dumanı yüzünden önünü göremeyen 2'si tır biri yolcu otobüsü 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır 34 kişi yaralandı.
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