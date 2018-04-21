ESKİŞEHİR BASKET: 86 - YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: 75

SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Halil Baldemir



ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 7, Yunus Emre Sonsırma 5, Ayres 14, Baron 10, Duncan 25, Buğrahan Tuncer 12, Caner Erdeniz 3, Marsall, Mehmet Fırat 2, Kravtsov 6, Doğan Şenli 2

YEŞİL GİRESUN BELEDİYESPOR: James 23, Boynton 10, Buford, Leon Harun Apaydın 3, Enes Berkay 4, Dusan Cantekin 8, Williams 13, Jefferson 14



1'İNCİ PERİYOT: 18- 17

İLK YARI: 45 - 45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66 - 60



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, kendi sahasında Yeşil Giresun Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Eskişehir Basket 18-17 önde bitirdi. Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise takımlar soyunma odasına 45-45'lik eşitlikle gitti. 3'üncü periyotu Eskişehir Basket 66-60 önde tamamladı. Son periyotta da oyunun üstünlüğünü sürdüren Eskişehir Basket, Yeşil Giresun Belediyespor'u 86-75 mağlup etti.