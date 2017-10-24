Eskişehir Basket-Anadolu Efes

ESKİŞEHİR BASKET: 84 - ANADOLU EFES: 86



SALON: Anadolu Üniversitesi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Özge Şentürk



ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 10, Yunus Emre Sonsırma 3, Ayres 11, Baron 15, Caner Erdeniz 5, Rowland 9, Marshall 18, Kravtsov 13

ANADOLU EFES: McCollum 9, Doğuş Balbay 6, Onuralp Bitim 5, Motum 19, Adams 12, Stimac 6, Dunston 15, Simon 14



1. PERİYOT: 15-20

DEVRE: 37-41

3. PERİYOT: 63-57



Karşılaşmanın ilk sayısını konuk ekipten Stimac kaydetti: 0-2. Hücum ve savunmada etkili olan Eskişehir Basket, 5-0'lık seri yakalayıp, skoru 5-2'ye getirdi. Ev sahibi takım karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 9-8 önde geçti. Anadolu Efes toparlanıp farkı eriterek, ilk çeyreği 5 sayı önde geçti: 15-20.



İkinci çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, hücumda ve savunmada hatalar yapan rakibi karşısında farkı 12 sayıya çıkarttı: 15-27. Maça ortak olmaya çalışan Eskişehir temsilcisi, ilk çeyreğin son iki dakikasına girilirken skoru 35-32'ye kadar getirdi. Anadolu Efes, ilk yarıyı 41-37 üstün bitirdi.



Anadolu Efes, üçüncü periyotta ilk sayıyı bularak, farkı 6'ya çıkarttı: 43-37. Eskişehir Basket, savunma ve hücumda etkili olduğu anlarda 7-0'lık seri yakaladı: 44-43. Hücumdaki ve savunmadaki etkinliğini sürdüren Eskişehir Basket, farkı giderek artırdı: 50-46. Oyunun üçüncü çeyreğini domine eden ev sahibi takım, son periyoda 63-57 önde girdi.



Son çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes 3-0'lık seri yakalayıp, farkı 3'e kadar indirdi: 63-60. Karşılaşmanın son 6 dakikasına girildiğinde ev sahibi ekip, hücumda bocalayınca Anadolu Efes beraberliğe yakaladı: 68-68. Dış atışlarda etkili olan konuk ekip, son çeyrekte 78-74 öne geçti. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-84 kazandı.

Eskişehir Basket

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