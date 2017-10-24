ESKİŞEHİR BASKET: 84 - ANADOLU EFES: 86
SALON: Anadolu Üniversitesi
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Özge Şentürk
ESKİŞEHİR BASKET: Berkay Candan 10, Yunus Emre Sonsırma 3, Ayres 11, Baron 15, Caner Erdeniz 5, Rowland 9, Marshall 18, Kravtsov 13
ANADOLU EFES: McCollum 9, Doğuş Balbay 6, Onuralp Bitim 5, Motum 19, Adams 12, Stimac 6, Dunston 15, Simon 14
1. PERİYOT: 15-20
DEVRE: 37-41
3. PERİYOT: 63-57
Karşılaşmanın ilk sayısını konuk ekipten Stimac kaydetti: 0-2. Hücum ve savunmada etkili olan Eskişehir Basket, 5-0'lık seri yakalayıp, skoru 5-2'ye getirdi. Ev sahibi takım karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 9-8 önde geçti. Anadolu Efes toparlanıp farkı eriterek, ilk çeyreği 5 sayı önde geçti: 15-20.
İkinci çeyreğe de etkili başlayan Anadolu Efes, hücumda ve savunmada hatalar yapan rakibi karşısında farkı 12 sayıya çıkarttı: 15-27. Maça ortak olmaya çalışan Eskişehir temsilcisi, ilk çeyreğin son iki dakikasına girilirken skoru 35-32'ye kadar getirdi. Anadolu Efes, ilk yarıyı 41-37 üstün bitirdi.
Anadolu Efes, üçüncü periyotta ilk sayıyı bularak, farkı 6'ya çıkarttı: 43-37. Eskişehir Basket, savunma ve hücumda etkili olduğu anlarda 7-0'lık seri yakaladı: 44-43. Hücumdaki ve savunmadaki etkinliğini sürdüren Eskişehir Basket, farkı giderek artırdı: 50-46. Oyunun üçüncü çeyreğini domine eden ev sahibi takım, son periyoda 63-57 önde girdi.
Son çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes 3-0'lık seri yakalayıp, farkı 3'e kadar indirdi: 63-60. Karşılaşmanın son 6 dakikasına girildiğinde ev sahibi ekip, hücumda bocalayınca Anadolu Efes beraberliğe yakaladı: 68-68. Dış atışlarda etkili olan konuk ekip, son çeyrekte 78-74 öne geçti. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes, 86-84 kazandı.
- Eskişehir Basket
- anadolu efes
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.