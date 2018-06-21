27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi CHP'nin milletvekili aday listesi oldu. Eskişehir CHP milletvekili adaylarının aday sıralaması merak ediliyordu. YSK’ya sunulan kesinleşmiş liste ile beraber sıralamalar da netleşti. İşte 2018 CHP Eskişehir milletvekili adayları....

2018 ESKİŞEHİR CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 UTKU ÇAKIRÖZER YÜKSEK GAZETECİ 2 JALE NUR SÜLLÜ YÜKSEK İLETİŞİM UZMANI 3 NURAY AKÇASOY YÜKSEK İŞLETMECİ 4 MEHMET ENGİN ÇAKMAK YÜKSEK AVUKAT 5 SİNAN ÖZKAR YÜKSEK AVUKAT 6 SİBEL YEŞİLDAL YÜKSEK TARİHÇİ 7 METİN TOMSUK YÜKSEK EMEKLİ ÖĞRETMEN

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına destekte bulundu.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşlar ile birlikte CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek olmak için bağış hesabına para yatırdı. Vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde İnce'ye bağışlarıyla destek verdi. Başkan Ataç da Batıkent’te bulunan ATM önünde bir araya gelen vatandaşlara katılarak, İnce'nin bağış kampanyasına katkıda bulundu. Başkan Ataç, İnce için toplumun genelinde büyük bir ilginin olduğunu ifade etti. Başkan Ataç, "Demokrasi adına Muharrem İnce’ye destek verdik. Kendisi arkasında devlet desteği olmadan kampanyasını sürdürüyor. Vatandaşların katkıları ile çok da başarılı bir kampanya yürütüyor ve gittiği her yerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Bugün de biz Sayın İnce’ye küçük de olsa bir destek verdik. Umuyorum ki kazanan demokrasi olacaktır" dedi.