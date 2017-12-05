Eskişehir'de 10 yaşındaki Yusuf Ziya Öztürk piyano hayaliyle sokaklarda akordeon çalıyor (VİDEO)

Eskişehir'de yaşayan ve kursa giderek bir yılda akordeon çalmayı öğrenen Yusuf Ziya Öztürk, hedeflerini gerçekleştirmek için sokaklarda akordeon çalmaya başladı.
KAZANDIĞI PARAYLA PİYANO ALACAK
İHA'nın haberine göre, tatil yapmak için gittiği Antalya'da bulunan bir müzik evinde gördüğü piyanodan çok etkilendi ve satın alabilmek için kendi parasını biriktirmeyi istedi. Piyano çalmayı da öğrenen ve ailesinden aldığı destek ile çaldığı müziği sokaktaki vatandaşlara dinletmeye başlayan Yusuf, önüne koyduğu kutuya atılan paralar ile hayaline bir adım daha yaklaşıyor. İki haftadır Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde akordeon çalan küçük müzisyen, eğitim hayatına da kazandığı para ile destek oluyor. Çalmayı bilmesine rağmen bir piyanoya sahip olamayan Yusuf, burada her hafta çalacağını söyleyerek bir azim örneği sergiliyor.
"BURADA ÇALARAK UTANMA DUYGUMU YENDİM"
Piyano alabilmek için sokaklarda akordeon çalan Öztürk, normalde çok utangaç olduğunu ve dışarıda çalamayacağını ifade etti. Öztürk, "Dedem çok çalıyordu. Sonra amcam beni de kursa göndermek istedi. Ben de öğrenmek istedim ve çalmaya başladım. Şuanda da zevkle çalıyorum.
Bazen de çalmaktan kolum ağrıyor, ama yine de zevk alıyorum. Bir de piyano çalmayı biliyorum. Yan flüte başlamak istiyorum son zamanlarda. İnsanlar da bayağı bir yardım ediyorlar. İsteğim Antalya'ya tatile gittiğimde bir müzik evinde görmüştüm. Çok güzel bir piyanoydu. Onun için bu şekilde para biriktiriyorum. Ben normalde buraya gelmek istemiyordum. Utanıyordum. Amcamların buraya gelmesini de istemiyordum utanmamak için. Utanırım çalamam diyordum. Ama yine de deneyeyim dedim. İyi ki de denemişim. Çok güzel bir ortam. Diğer insanların içerisinde bu şekilde çalmak. Utanma duygum da böylece geçmiş oldu. İlk defa geçen hafta Pazar günü gelmiştim. Her hafta gelmeyi düşünüyorum artık. Dedemin evinde de neredeyse 4-5 tane akordeon var bu şekilde. Hepsi de çok güzel. Bir tanesini ben aldım. Birine bir şey olursa diğerini kullanıyorum. Yeni bir şekilde satın almış değiliz. Ailemde bunu görünce seviniyorlar. Utanma duygumu yeniyorum. Kendi paramı bu yaşta biriktirebiliyorum" dedi.
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