Eskişehir'de 6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kocanın 70 gün önce sürpriz bir evlenme teklifinde bulunduğu ve isteme sırasında içtiği kahve görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Çankaya Mahallesi'ndeki bir evde akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 haftalık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı. Cihat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olayda tutuklanan Cihat Y.'in eşine 14 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla planlayarak gerçekleştirdiği evlenme teklifini sosyal medyada paylaştığı görüldü. Evlenme teklifine şaşıran Gizem Y.'in ise, Cihat Y.'e sarıldığı videoda görülüyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşan çiftin yaklaşık 70 günün ardından boşanma aşamasına geldikleri iddia ediliyor. 6 haftalık hamile olduğu öğrenilen Gizem Y.'in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tedavisi sürüyor. Öte yandan sanık Ciyat Y.'in sosyal medya hesabında paylaştığı ve üzerinde 'Sana söylenecek söz yok. Hayat, seni senin gibilerle karşılaştırsın" fotoğrafı yönelik "Yaşattığınız ne varsa birgün bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Bu da size verdiğim son namus sözü olsun" paylaşımı dikkat çekti.

Sanık Cihat Y.'in bıçakladığı eşi Gizem Y.'yi isterken içtiği baharatlı ve tuzlu kahveyi içerken çekilen görüntüyü sosyla medyaya yükleyerek üzerine 'Elinden zehir olsa içerim hatun' yazması dikkat çekerken, kahveyi içtikten yaklaşık 20 gün sonra ise eşini bıçaklayarak, cezaevine gönderildi.