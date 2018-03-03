Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, ruhsatı ve sigortası olmadığı için polis ekiplerince arabası bağlanan bir kadın, çocuğuyla birlikte çatıya çıkarak aracının geri verilmesini istedi.

İHA'nın haberine göre kadın sürücünün Hatay plakalı aracıyla bölgeye misafir olarak geldiği belirtildi. Polis ekiplerinin denetimi sonrası, sigorta ve ruhsatının olmadığı anlaşılan araç bağlandı. Bunun üzerine en yakın binanın çatısına çıkan kadın sürücü, elindeki cam kırıklarıyla başına vurarak çatıdan atlama tehdidinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans araçları sevk edildi.

Polis ekiplerinin yoğun çabaları sonrası, araç sahibi ikna edilerek çatıdan indirildi. Arabası teslim edilen bayan sürücü, çeşitli denetimler için polis merkezine götürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER