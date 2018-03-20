Eskişehir'de yaşanan olayda, parkta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası verildi.

İHA'nın haberine göre olay, 6 Ekim 2017 tarihinde Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. 18 yaşındaki Aleyna İncedağ ile 15 yaşındaki Melih Efeler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aleyna İncedağ'ın bıçak darbesiyle yere yığılan Melih Efeler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bugün ise Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Aleyna İncedağ, maktul Melih Efeler'in ailesi ile avukatları davada hazır bulundu. Duruşmada pişman olduğunu belirten Aleyna İncedağ, "Gelecek planlarım, hayallerim vardı ve hepsi bitti" dedi.

Aleyna İncedağ'ın tahrik altında Efeler'i bıçakladığını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı 1/4 oranında düşürerek 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından İncedağ'in davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, 10 yıl hapis cezasına karar verdi.

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