Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki Orhan Çelik evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı, Çelik'in birlikte yaşadığı kadının ayrılma aşamasındaki eşinin gerçekleştirdiği belirlendi. Katil zanlısı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nde yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Serap S., iddiaya göre iki çocuğunu da eşi Irmak S.'de bırakarak, bir fabrikada işçi olarak çalışan, eşinden boşanmış ve üç çocuk babası 43 yaşındaki Orhan Çelik'le imam nikahlı olarak yaşamaya başladı. Eşinin sevgilisi ile yaşadığı evi tespit eden Irmak S. önceki gece saat 23.30 sırasında evin önüne gelerek, otomobilini park eden Orhan Çelik'e av tüfeği ile iki el ateş etti. Çelik kanlar içinde yere yıkılırken, Irmak S. olay yerinden kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.



KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarından katil zanlısının kimliğini belirleyen polis, güvenlik için Serap S.'yi ve yakınlarını polis karakolunda katil zanlısı yakalanıncaya kadar koruma altına aldı. Irmak S. olaydan 40 dakika sonra Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nde yakalandı.



İlk ifadesinde eşi ile bir süredir ayrı yaşadıklarını belirten Irmak S.'nin, "Benden boşanmadı. İki kız çocuğumuzu da ortada bıraktı. Çocuklara annem ve babam bakıyor. Onunla yaşadığını ve imam nikah yaptırdıkları öğrenince, şahsı öldürmeye karar verdim. Takip sonucunda onların yaşadığı evi buldum ve sevgilisini öldürdüm. Bir ara eve de girmeyi düşündüm. Ama çevredekilerden korktum. Çevredekilerin ihbarı ile polisin kısa sürede olay yerine geleceğini düşündüm" dediği öğrenildi.

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