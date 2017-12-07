Eskişehir'de kahve işleten Hasan Tekinpay (63), çöp dökmek istediği kamyonun altında kalarak, yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, Gündoğdu Mahallesi, Söğütağacı Sokak'ta meydana geldi. Kahve işleten Hasan Tekinpay, belediyeye ait çöp kamyonunun arka bölümüne çöp dökmek istedi. Bu sırada Sefa Özkoca yönetimindeki çöp kamyonu, geri manevra yaparak, Tekinpay'ı ezdi. Tekinpay, olay yerine hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü Özkoca, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tekinpay'ın cenazesi ise otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.