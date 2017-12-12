Eskişehir'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanan tutuklu sanığın mahkeme heyetinin kendisine müebbet hapis cezası vermesinin nedeni olarak gösterip dava açtığı 2 avukat, beraat etti.

AA'nın haberine göre, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan Yiğit Basri Y. ile şikayetçi olduğu baba-oğul avukatlar Altan (22) ve Umut Ulutaş (55) hazır bulundu.

Baba-oğul avukatların, temyiz sürecinde davayı takip etmeyi bırakarak müebbet hapis cezası almasına neden olduğunu iddia eden Yiğit Basri Y, "Temyiz aşamasında avukatlarım sözlü savunma yapmadı. Benim savunma hakkım elimden alınmış oldu. Müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Benim anneme attıkları mesaj duruyor. Avukatlarım anneme, 'Siz başka avukat tutarsanız, biz de duruşmaya girmeyiz.' diye mesaj atmışlar. Davacıyım." dedi.

"SANIĞA HİÇBİR KASTIMIZ YOK"

Mahkeme heyetinin iddianameyi okuması üzerine savunma yapan Altan Ulutaş, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava süresi içinde müvekkili Yiğit Basri Y. ve ailesinin başka bir avukat tuttuklarını belirterek, "Mahkeme kararı çıktıktan sonra cezayı ağır buldukları için davacı olduklarını düşünüyorum. Biz mahkeme kararı günü temyiz dilekçesini verdik. Sanığa hiçbir kastımız yok. Müştekinin bu konuda zararının olduğunu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Heyet, baba-oğul avukatların beraatine karar verdi.