1999 depreminde hasar gördüğü gerekçesiyle 4 yıl önce boşaltılan ancak 132 hissedar bir araya getirilemediği için yıkılıp yenisinin yapılamadığı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Şehit Serkan Özaydın İlkokulu kaderine terk edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, 4 yıldır büyük çile çeken öğrenciler ve velileri, TOKİ'nin yapacağı söylenen yeni okulu bekliyor. Huzur Mahalle Muhtarı Refik Özaydın, "132 kişinin bu okulun arazisinde hissesi var. Bazılarının birer ikişer metre yerleri var. Bu okulun olduğu yerde 132 kişinin ismi çıkıyor. Okul da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle eğitim durdu. Şahısları bulamadan mevcut bina yapılmıyor. Kamulaştırmadılar da burayı. Kamulaştırabilmek için de bu şahısları bulacaklar. Dolayısıyla mutlaka Milli Eğitim'in de yeri vardır burada" dedi.





Bu alana yeniden okul yapılabilmesi için yetkililerinin bu isimleri çağıracağını belirten Özaydın, "Gelmezlerse itiraz süresi geçtikten sonra otomatikman devlete kalmış olacak. Arazi şahıslara çıkmamış olsaydı yeni okul yapılacaktı" ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER