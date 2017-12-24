Olay, Mutallip Orta Mahalle'de meydana geldi. Emirler Mahallesi'nin eski muhtarı olan Halit Kaya'nın kullandığı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrasında sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde öldü.

Halit Kaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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