Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi yakınlarında otomobil beton bariyere çarptı, kazada sürücü, eşi ve 1 kızı ölürken, 2 kızı yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye-Çifteler karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Çifteler istikametine gitmekte olan 55 yaşındaki Durmuş Karaca yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki beton bariyerlere çarptı.

Kazada, Durmuş Karaca ile eşi 45 yaşındaki Gülsüm Karaca ve kızı 18 yaşındaki Meryem Karaca hayatını kaybetti, diğer kızları Safiye Nur Karaca ve Ceylin Berna Karaca yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER