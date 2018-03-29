Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol Ö'nün Güllük Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki evde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı ve bir Glock marka ruhsatsız tabanca, 6 delici ve kesici alet, 2 çalıntı motosiklet, 50 uyuşturucu hap, 5,8 gram metanfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan 2 hassas terazi, bir çalıntı araca ait ruhsat ve anahtar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, biri oto hırsızlığı olmak üzere 5 suçtan arandığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER