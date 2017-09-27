Eskişehir'de bir adrese kumar baskını yapan polis ekipleri, şahısların kumar oynayabilmek için askılık arkasından açtıkları gizli geçidi buldu.

İHA'nın haberine göre ,olay, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'da yaşandı. Daha önceden kumar oynatmak suçundan mühürlenen adreste mühür fekki yapıldığı anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içeride kumar oynanmaya devam edildiği görüldü. Kumar oynayan 48 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 4 televizyon, 1 kamera, 1 tombala makinesi, 1 fan makinesi ise ele geçirildi. Adreste yapılan video çekiminde askılığın arkasında çıkan gizli geçit, görenleri hayrete düşürdü.