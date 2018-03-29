Eskişehir'de, kumar oynatıldığı iddia edilen iş yerine yapılan operasyonda toprağa gömülerek saklanmış tombala makineleri bulundu.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde "tombala" oyunu şeklinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, 88 kişi hakkında Kabahatlar Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi ise gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında iş yeri çevresinde de arama yapan polis, toprağa gömülerek saklanmış 2 kumar makinesi buldu.

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