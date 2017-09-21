Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Danışment köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İstanbul'dan gelen bir helikopter yetersiz kalınca, ikinci helikopter istendi. Yangın büyüme eğilimi gösteriyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Yukarı Danışment köyü yakınlarındaki meşe ormanında bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak Eskişehir Orman Bölge Müdürlülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7 arazöz, 2 su ikmal tankı ve 1 iş makinesiyle müdahalede bulundu. Yangını kontrol alma çalışmaları sürerken, yetkililer, İstanbul'dan yangın söndürme helikopteri istedi. İstanbul'dan gelen bir helikopter büyüme eğilimi gösteren yangını söndürmede yetersiz kalınca, ikinci helikopter talep edildi.