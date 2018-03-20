Eskişehir'in muhtelif yerlerine koyduğu heykellerle kentlilik bilincine yönelik çeşitli mesajlar veren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine yeni bir heykeli daha yerleştirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun edindiği bilgiye göre, daha önce de Porsuk Çayı'nın ve çevresinin temiz kalmasına dikkat çekmek adına ‘Kovadan Balık Tutan Adam' ve ‘Çekirdek Çitleyen Eşek' heykelini Adalar Bölgesi'ne yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, yine kendi atölyelerinde hazırlattığı ‘Sarhoş Adam' heykelini Vural Sokak girişine koydu.

Yeni heykel, alkolün verdiği zararları, önünde yazan ‘Şişedeki gibi durmaz' mesajıyla anlatıyor.

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