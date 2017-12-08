Eskişehir'de silahlı kavga: 3 ölü

İddiaya göre, Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkisindeki çiftlikte Serdar S. ile Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yıldız, Çam ve kimliği belirsiz kişi, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından belediyeye ait morga konuldu. Katil zanlısı Serdar S, polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Silahlı kavga