Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu bölgede ilk kez görüntüledi.
AA'nın haberine göre Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, bu kez dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü yerlerde rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, küçük yapılı kuş ve memeli gibi omurgalı türlerlerini besin olarak tercih eden nesli tehdit altındaki su samurunu fotoğraflamayı başardı.
Özay, yaptığı açıklamada, su samurunun Türkiye'de yaşayan tek türünün "lutra lutra" olduğunu belirterek, söz konusu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde listelendiğini kaydetti.
Eskişehir'de "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde olan su samurunu fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özay, şunları belirtti:
"Su samuru, yaşadığı suyun temizliği anlamında gösterge türdür. Ülkemizdeki su kaynaklarımız, atık suların karışması, kurutma, balıkçılık, aşırı kullanma, HES yapımları gibi sebeplerle yoğun bir baskı altında olduğu için su samurlarının yaşam alanları hızla daralmaya başladı. Su samurları çoğunlukla tatlı sularda yaşamlarını devam ettirseler de denize kıyısı olan birçok şehrimizde tuzlu sularda da görülmektedirler. Onlar için bir diğer tehlikede bilinçsiz insanların sulara bıraktıkları ve toplamadıkları ağlarla boş misinalardır. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekmektedir."
"SU SAMURUNUN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEKİ İNSANLAR BİLGİLENDİRİLMELİ"
Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç da su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydetti.
Su samurunun Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Ankara, Manisa, Muğla, Kastamonu, Bartın, Artvin, Tunceli, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi kentlerde görüntülendiğini anlatan Özkazanç, "Türkiye'deki sulak alanda yayılışının olduğunu biliniyor. İnsan baskısının altında olduğu yerlerde gece faaliyette bulunuyor. Daha önce fotoğraflanamamıştı. Emir'in su samurunu fotoğraflaması önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Özkazanç, su samurunun 11 foto kapandan 3'üne yakalandığını aktararak, "35 kez görüntülenmiş. Şu anda popülasyonu ve habitatı için çalışmalar yapıyoruz. Nesli tehlike altına olan ve korunması gereken bir memeli türü. Korunması çok önemli. Su samurunun görüldüğü bölgedeki insanların bu canlıyı koruması için bilgilendirilmesi önemli bir nokta." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.