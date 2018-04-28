Eskişehir'de foto kapan kurarak bölgedeki memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan orman mühendisi Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu bölgede ilk kez görüntüledi.

AA'nın haberine göre Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan vaşak ve saz kedisi popülasyonunu Eskişehir'de tespit eden Özay, bu kez dere, çay, nehir, göl ve akarsuların denize döküldüğü yerlerde rastlanan, balık, midye, tatlı su yengeci ile kerevit gibi omurgasız hayvanlar ile sürüngen, küçük yapılı kuş ve memeli gibi omurgalı türlerlerini besin olarak tercih eden nesli tehdit altındaki su samurunu fotoğraflamayı başardı.

Özay, yaptığı açıklamada, su samurunun Türkiye'de yaşayan tek türünün "lutra lutra" olduğunu belirterek, söz konusu türün Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde listelendiğini kaydetti.

Eskişehir'de "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde olan su samurunu fotoğraflamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özay, şunları belirtti:

"Su samuru, yaşadığı suyun temizliği anlamında gösterge türdür. Ülkemizdeki su kaynaklarımız, atık suların karışması, kurutma, balıkçılık, aşırı kullanma, HES yapımları gibi sebeplerle yoğun bir baskı altında olduğu için su samurlarının yaşam alanları hızla daralmaya başladı. Su samurları çoğunlukla tatlı sularda yaşamlarını devam ettirseler de denize kıyısı olan birçok şehrimizde tuzlu sularda da görülmektedirler. Onlar için bir diğer tehlikede bilinçsiz insanların sulara bıraktıkları ve toplamadıkları ağlarla boş misinalardır. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekmektedir."

"SU SAMURUNUN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEKİ İNSANLAR BİLGİLENDİRİLMELİ"

Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç da su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydetti.

Su samurunun Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Ankara, Manisa, Muğla, Kastamonu, Bartın, Artvin, Tunceli, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi kentlerde görüntülendiğini anlatan Özkazanç, "Türkiye'deki sulak alanda yayılışının olduğunu biliniyor. İnsan baskısının altında olduğu yerlerde gece faaliyette bulunuyor. Daha önce fotoğraflanamamıştı. Emir'in su samurunu fotoğraflaması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özkazanç, su samurunun 11 foto kapandan 3'üne yakalandığını aktararak, "35 kez görüntülenmiş. Şu anda popülasyonu ve habitatı için çalışmalar yapıyoruz. Nesli tehlike altına olan ve korunması gereken bir memeli türü. Korunması çok önemli. Su samurunun görüldüğü bölgedeki insanların bu canlıyı koruması için bilgilendirilmesi önemli bir nokta." diye konuştu.

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