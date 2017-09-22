Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonunda, kent merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Baskında, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Irak uyruklu M.A.I. yakalandı.

DHA'nın haberine göre; Polis ekipleri, aynı evde bulunan ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Iraklı S.A.'yı da gözaltına aldı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.