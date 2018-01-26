Eskişehir'de üniversitesi öğrenci A.Ç.'nin bir kediyi zehirleyerek, diğerini de çamaşır makinesine atarak öldürdüğü iddia edildi. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DHA'nın haberine göre, Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi A.Ç.,3 aylık bir kediyi döner vererek zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. A.Ç., makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor. A.Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" ifadelerini kullanıyor. Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.
Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
3 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI
Eskişehir'de 3 yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.