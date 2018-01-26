Eskişehir'de üniversitesi öğrenci A.Ç.'nin bir kediyi zehirleyerek, diğerini de çamaşır makinesine atarak öldürdüğü iddia edildi. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



DHA'nın haberine göre, Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi A.Ç.,3 aylık bir kediyi döner vererek zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. A.Ç., makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor. A.Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" ifadelerini kullanıyor. Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.



Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



3 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI



Eskişehir'de 3 yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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