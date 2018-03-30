Eskişehir'de kendisine 'tek gözlü' dediği iddiasıyla üniversite öğrencisi Emre D.'yi evinde sopayla döven kurye Onur K., çok üzgün olduğunu söyledi.
DHA'nın haberine göre olay, geçen 1 Kasım'da Eskişehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Emre D., internet üzerinden hamburgerciden yemek siparişi verdi ve iddiaya göre altına da daha önce kendisine iyi davranmayan kurye için 'tek gözlü kurye getirmesin' diye not düştü. Aynı notun birkaç kez gönderilmesine sinirlenen Onur K., yanına 3 arkadaşını alarak verilen siparişi Emre D.'nin evine kendisi götürdü. Kapıyı açan Emre D.'ye siparişini teslim edip post makinesinden ücretini alan Onur K., Emre D.'ye neden kendisi için 'kör' dediğini sordu. Onur K., daha sonra 'kör kim?' diyerek açık kapıdan içeriye girip Emre D.'ye elindeki sopayla vurdu ve tehditlerde bulundu. Olay anı Onur K.'nın yanında bulunan kurye arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Olayın ardından Emre D., polis merkezine giderek kurye Onur K.'dan şikayetçi oldu. K. da, Emre D. 'den kendisine hakaret ettiği için şikayetçi olduğunu belirtti. Onur K., hakkında 'darp', Emre D. hakkında da 'hakaret' suçlamasıyla asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.
'BENİ HIRSIZ MODUNA SOKTU'
Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır kuryelik yapan Onur K., çok üzgün olduğunu söyledi. 13 yaşındayken sağ gözünü kapı koluna çarpması sonucunda kaybettiğini belirten K., üniversite öğrencisi Emre D. ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Önceden müşteri ile bir süre önce bir para üstü konusundan sıkıntı yaşandı. Üzerimde para üstü olmadığı için parasını bozdurup getireceğimi söyledim. Bana güvenmedi. Beni hırsız moduna soktu. Ufak bir sıkıntı yaşandı. Ben de parasını vermediği için siparişi teslim etmedim. İnternet üzerinden sipariş verdiği yerde 'Tek gözlü kurye, çok agresif' mesajı yazdı. Siparişi teslim etmediğim için nasıl bir agresiflik çıkarttığını da anlamış değilim. Daha sonra siparişlerini tekrarladı ve her siparişinin notuna 'tek gözlü kurye getirirse almam', 'tek gözlü kuryeniz getirmesin' gibi siparişlerinde aşağılayıcı, rencide edici ithamlarda bulundu. O kadar uyarılmasına rağmen de kesmedi. Ben ekmeğimin peşinde birisiyim. 15 yıldır da kimlerle uğraştım. Ne sarhoşlarla uğraştım, ne küfürler yedim. Böyle bir şeyle, benim böyle bir eksiğimle adeta dalga geçmesi, aşağılaması gerçekten beni çok üzdü. Kendimi kaybettim. O olaydan çok üzgünüm. Benim de istemediğim olaylar yaşadık" dedi.
'İŞ HAYATIM BİTTİ'
Onur K., olay gününü ise şöyle anlattı:
"Olay günü kapıya gittik, hakaretinin sebebini sorduk. Kendisinin de yine her zamanki ukalaca bir tavrı vardı. Umursamaz bir tavrı vardı. Bence psikolojik sorunları olan birisi. Bana diyorlar ama kendisinin psikolojik sorunları var bence. Karşı karşıya geldiğimizde ben yine aynı hisleri yaşadım. Kendimi kaybettim ve şu anda zaten hatırlamıyorum. Adeta bir cinnet anı da diyebiliriz. Bu olaydan dolayı benim iş hayatım bitti. İşimden atıldım, iş bulamıyorum. Çok sorunlar yaşadım, psikolojim bozuldu. Günlerce uyku uyuyamadım. Ben normalde böyle bir insan değildim. Nasıl böyle duruma geldim, ben de anlamıyorum. O bizden ben de ondan şikayetçi olduk. Şu anda mahkeme aşamasında. Ben hakaretten o da darptan şikayetçi oldu. Benim yaptığım doğru bir şey değil, farkındayım ama insanın hayatında kopma anlarından birini yaşadım. Gerçekten hatırlamıyorum. O ben değildim. Üzgünüm."
'SOSYAL MEDYADA LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞ DURUMDAYIM'
Eskişehir'de bir süre önce kuryenin pizzanın içine tükürmesine, sosyal medya üzerinde yorum yaptığını, eğitimsiz kuryelerin olduğunu belirttiğini ifade eden Onur K., şöyle konuştu:
"Pizza olayında yaşanan şeylerden dolayı biz de bir uyarıda bulunduk. Eğitimsiz kurye diye biz dedik. Eğitimsiz kuryeler işte böyle olur dedik. Eskişehir'de şu anda sigortasız çalışan o kadar çok kurye var ki. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum, profesyonelce. Eskişehir'i avucumun içi gibi bilirim. Şu anda etrafımızda o kadar çok mülteci, eğitimsiz kurye çalıştıran yer var ki. Yani bunların bir düzenlemeye sokulması gerekir. Bunu düşünen birisi olarak böyle bir olayı yaşamaktan dolayı çok üzgünüm. Birçok kuryeye öncülük yapmış birisiyim, iş sağlamış birisiyim. Herkes beni bilir, tanır. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Mağdurum, sosyal medyada bir linç girişimine uğramış durumdayım ama kimse olaya benim tarafımdan bakmıyor. Kimse empati yapmıyor bu olaya. Ama kimse unutmasın ki herkes bir özürlü adayıdır. Ben şimdiye kadar özrümü kullanarak hiçbir yerden, hiçbir şey talep etmedim. Bir rapor dahi almadım ki bir yere giderek raporum var şunu verin demedim. Özürlü kadrosunda çalışmadım. Ben kendi ekmeğimi kendim kazanmaya çalıştım. Uzun ameliyatlar geçirdim ama kurtaramadık. Yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşadık."
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