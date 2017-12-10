Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'nin davetiyle bir araya gelen, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, MÜSİAD, ESİAD, TÜMSİAD şubeleri, ESGİAD ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu temsilcileri EYOP'u oluşturdu.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, ilerleyen günlerde Platforma yeni katılımcıların dahil olacağını belirterek, "Şehrimizin birliği ve bütünlüğü için ciddi bir adım attık. Şehrimizin iş birliği ve güç birliği lobisini oluşturuyoruz. OSB'de düzenlediğimiz toplantıyla yerli otomobilin Eskişehir'de üretimi için odalarımızla, borsamızla, derneklerimizle ve OSB'miz ile ortak çalışmalar gerçekleştirme kararı aldık. Bu tarihi ve önemli buluşmadan sonra yeni katılımcılarımız ve önemli projelerle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ İLERLEYECEĞİZ"

Eskişehir OSB'nin bir süredir bu konuda çalışmalar gerçekleştirdiğini bildiren Küpeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra vakit kaybetmeden ilgililerle, bakanlığımızla ve kurumlarımızla temasa geçtik. Yapabileceklerimizi kendilerine ilettik ancak şimdi EYOP ile daha da güçlü ilerleyeceğiz. Eskişehir'de yerli otomobilin üretimi noktasında ortak bir irade oluşturulmasını arzu ettik. Bu iş, akşamdan sabaha olmayacak ancak iş dünyamız, siyasilerimiz, basınımız, bürokratlarımız kısaca tüm şehir olarak üstümüze düşeni yapmak zorundayız. EYOP çatısı altında bu yüzden bir araya geldik."

Eskişehir'de 250 binden fazla kişinin geçimini sanayi sektöründen sağladığına işaret eden Küpeli, yerli otomobilin Eskişehir'de üretilmesi durumunda bu rakamın katlanacağını belirtti.

Küpeli, Eskişehir sanayisinin yerli otomobil üretimi için gerekli altyapı ve vizyona sahip olduğunu, "Devrim" otomobilini yapmış bir neslin evlatları olarak bu işin peşinde olacaklarını vurguladı. Küpeli, 5 milyon metrekarelik bedelsiz bir alan, test pisti, Otomotiv Sanayi İhtisas OSB gibi unsurlardan sonra EYOP'un da Eskişehir için önemli bir şans olduğunu bildirdi.

Küpeli, "EYOP birçok proje ve iş birliği üretecek. Konunun muhataplarının peşinde olacağız. Gereken adımların atılması ve bir yatırım ikliminin sağlanması için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

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